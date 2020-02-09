1 haftadır evde - Son Dakika
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1 haftadır evde

6 saat önce

Soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastanede domuz gribine yakalandığını öğrenen ve 3 hafta Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Nilüfer taburcu oldu.

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Soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastanede domuz gribine yakalandığını öğrenen ve 3 hafta Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Nilüfer taburcu oldu.

Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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