1 haftadır evde
6 saat önce
Soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastanede domuz gribine yakalandığını öğrenen ve 3 hafta Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Nilüfer taburcu oldu.
Soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastanede domuz gribine yakalandığını öğrenen ve 3 hafta Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Nilüfer taburcu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16
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