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1 haftadır kayıptı, sahilde ölü bulundu - Son Dakika

1 haftadır kayıptı, sahilde ölü bulundu

28.01.2022 14:48
1 haftadır kayıptı, sahilde ölü bulundu

İZMİT'te, 1 haftadır kayıp olarak aranan Mustafa Fıçıcı'nın (52), Kandıra sahilinde cansız bedeni bulundu.

İZMİT'te, 1 haftadır kayıp olarak aranan Mustafa Fıçıcı'nın (52), Kandıra sahilinde cansız bedeni bulundu.

Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'taki evinden 21 Ocak'ta bakkala gittiğini söyleyerek çıkan Mustafa Fıçıcı'dan ailesi, bir daha haber alamadı. Ailenin polise kayıp başvurusunda bulunmasıyla ekipler, her yerde Fıçıcı'yı aradı. Dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kandıra Kerpe sahili açıklarında hareketsiz yatan kişinin görüldüğü yönünde ihbar geldi. Jandarma ekipleri karada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizde arama yaptı. Dün havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalara bu sabah erken saatlerde devam edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, öğle saatlerinde kayalıkların arasına sıkışmış erkek cesedi buldu. Yapılan kontrolde cansız bedenin, kayıp olarak aranan Mustafa Fıçıcı'ya ait olduğu belirlendi. Fıçıcı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.


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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kadıköy, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 haftadır kayıptı, sahilde ölü bulundu - Son Dakika


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