1 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

TFF OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU

11.00 - TFF faaliyet raporları okunacak. Başkan adaylarının, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi yapılacak. Seçimde ise Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı yarışacak.

A MİLLİ TAKIMI

11: 00 Özbekistan Teknik Direktörü Hector Cuper basın toplantısı düzenleyecek.

18.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konulacak.

19: 00 A Milliler, Özbekistan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

21: 00 Özbekistan Milli Takımı maç öncesindeki son çalışmasını yapacak.

KASIMPAŞA

12: 00 Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına varılan İbrahim Üzülmez ile Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

22: 00 Tottenham - Liverpool

BASKETBOL

-Tahincioğlu BSL-

18: 00 Fenerbahçe - Tofaş

