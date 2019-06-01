Son Dakika Haberleri: 1 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi
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1 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

44 dakika önce

TFF OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU11.00 - TFF faaliyet raporları okunacak.

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TFF OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU
11.00 - TFF faaliyet raporları okunacak. Başkan adaylarının, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi yapılacak. Seçimde ise Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı yarışacak. 

A MİLLİ TAKIMI
11: 00 Özbekistan Teknik Direktörü Hector Cuper basın toplantısı düzenleyecek.  
18.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konulacak.
19: 00 A Milliler, Özbekistan maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
21: 00 Özbekistan Milli Takımı maç öncesindeki son çalışmasını yapacak. 

KASIMPAŞA
12: 00 Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına varılan İbrahim Üzülmez ile Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek 

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 
22: 00 Tottenham - Liverpool

BASKETBOL
-Tahincioğlu BSL-
18: 00 Fenerbahçe - Tofaş
 


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
Özbekistan, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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