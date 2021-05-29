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1 Haziran'da açık havada hizmet verebilecek olan restoran ve kafelerin temmuz ayında kapalı alana geçebileceği düşünülüyor - Son Dakika

1 Haziran'da açık havada hizmet verebilecek olan restoran ve kafelerin temmuz ayında kapalı alana geçebileceği düşünülüyor

29.05.2021 08:47
1 Haziran'da açık havada hizmet verebilecek olan restoran ve kafelerin temmuz ayında kapalı alana geçebileceği düşünülüyor, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır kapalı olan restoran ve kafelerin gözü 1 Haziran'da. Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, "2.5 milyon kişi verilecek karara kilitlendi. Beklentimiz açık alanda saat 24.00'e kadar faaliyet yürütmek. Ruhsat saatlerimize uygun çalışıp kapalı alana geçiş yapmak için ise temmuz ayını bekleyebiliriz" dedi.

Türkiye 1 Haziran'da alınacak kararlara kilitlendi. Koronavirüse karşı yürütülen mücadelede vaka sayılarında önemli düşüş sağlanırken, tam kapanma sürecinin ardından kontrollü normalleşme sürecine girildi.

Yaklaşık 15 aydır devam eden korona salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmle birlikte yeme-içme sektörü geliyor. Bu noktada en büyük beklenti ise yeme-içme sektöründe oluştu. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle son 15 aylık sürecin 10 ayında kapalı kalan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılmayı umuyor.

AÇILMAYA HAZIRLANIYORLAR

Hürriyet'in haberine göre tüm hazırlıklarını açılışa göre yaptıklarını ifade eden sektör temsilcileri, "Sadece açılış kararı yeterli değil. En azından saat 24.00'e kadar açık kalabileceğimiz bir durumun oluşmasını istiyoruz" dedi.

"VERİLECEK EN UFAK BİR YANLIŞ KARAR SORUNLARI ARTIRIR"

Yaşadıkları süreç nedeniyle hem ekonomik hem de psikolojik açıdan kötü durumda olduklarını ifade eden Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, "Verilecek en ufak bir yanlış karar sorunları kat kat arttıracak. Bu yüzden yeme-içme sektörü olarak mantıklı kararları bekliyoruz. Yeme içme sektöründe bulunan 2.5 milyon kişi verilecek karara kilitlendi. Beklentimiz açık alanlarda saat 24.00 kadar faaliyet yürütmek. Bunun haziran ayı için uygun olduğunu düşünüyoruz. Haziran ayında aşılanmanın hızlanmasının ardından da temmuz ayı ile birlikte ruhsatlarda bize verilen saatlere kadar çalışmak istiyoruz. Restoranların kapalı alanları için de temmuz ayını bekleyebiliriz" diye konuştu.

"AÇIK ALANDA SALGIN RİSKİ DÜŞÜK"

Uzmanların açık alanlarda salgın riskinin çok çok düşük olduğunu söylediğini belirten Demirer, "Eğer açık alanlarda saat 21.00'e kadar açık kalınma kararı çıkarsa bu bizi yıkar. Eğer Bilim Kurulu, alkol kullanımından sonra sosyal mesafe kurallarının kaybolacağını düşünüyorsa, bu da doğru olmaz. Çünkü insanlar artık sosyalleşmek için can atıyor. Eğer restoranların açık alanlarında buna izin verilmezse, insanlar evlerinde sosyalleşmeye başlayacak. Kapalı alanlarda toplanılacağı için bu daha büyük bir risk teşkil edecek" ifadelerini kullandı.

"İŞLETMELERİN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Açık alanı olmayan restoranlar için de kaldırımları ve dış mekanları kullanma izni verilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaya Demirer, "Belediyeler en az bir ay için bu işletmelere izin vermeli. Çünkü aylardır kapalı olan işletmelerin desteğe ihtiyacı var. Bu bir aylık süreçte kaldırımlara masa konulması bu işletmeleri rahatlatacaktır. Vatandaşlarımız da bu bir ay için biraz dişini sıkmalı, kaldırımlara veya yol kenarlarına konan masalara çok fazla itiraz etmemeli. Çünkü artık restoranların ve kafelerin dayanacak gücü kalmadı. Vatandaşlarımızdan bunu rica ediyoruz" dedi.

1 Haziran'da açık havada hizmet verebilecek olan restoran ve kafelerin temmuz ayında kapalı alana geçebileceği düşünülüyor

Normalleşme, Güncel, Son Dakika

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