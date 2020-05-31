1 haziran'da normalleşme başlıyor - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. 1 Haziran itibarıyla pek çok şey değişiyor. Türkiye artık normalleşme sürecine girdi. Peki 1 haziran itibarıyla hayatımızda neler değişecek? İşte detaylar ;
Sürücü kursları pazartesi itibarıyla açılıyor
Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalkıyor
Kamu personeli işe geri dönüyor
Restoran ve çay bahçeleri açılıyor
Plajlar, milli parklar faaliyete geçiyor
Spor salonları kapılarını açıyor
Eczaneler normale dönüyor
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı faaliyete geçiyor
Halı saha ve tenis kortları da vatandaşına hizmetine açılıyor
Kütüphaneler faaliyete başlıyor
Dinlenme tesisleri hizmete giriyor
Deniz turizmi kısıtlaması kalkıyor
Yargısal faaliyet başlıyor
(İHA)