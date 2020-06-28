1 Haziran'dan itibaren 93 bin kredili konut satıldı" - Son Dakika

1 Haziran'dan itibaren 93 bin kredili konut satıldı"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre faizlerin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre faizlerin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam ise sadece 6 bin 658 idi. Tüm taşınmaz satışlarında da ciddi artış yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 99 bin 125 taşınmaz satılırken; bu yılın aynı döneminde 284 bin 487 taşınmaz satışı gerçekleşti. Tüm bu satışlardan hazineye ise 1 milyar 966 milyon katkı sağlandı.

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Konut kredi faiz oranlarının düşmesi gayrimenkul sektöründe bayram havası estirdi. Sıfır konutlardaki faiz oranı yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 olarak açıklandı.

1 Haziranda duyurulan ve 2 Haziranda başvuruları açıklanan uygun faizli kamu bankaları konut kredisi kampanyası ülke genelinde konut satışlarında çok büyük oranda dönemsel artış yaşandı.

Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi ile vatandaşlar özellikle konut başta olmak üzere; arsa, işyeri gibi yatırımlara yoğun ilgi gösterdi.

93 BİN KREDİLİ KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan verilere göre ülke genelinde 1 - 27 Haziran tarihleri arasında; 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleşti. Geçen yıl aynı tarih aralığında satılan konut satışı ise 6 bin 658 idi. 2020 döneminde, bir önceki döneme göre 14,07 kat daha fazla kredili satış işlemi yapıldı. Kredili satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1407 oranında arttı.

Faiz oranlarının 0,64 oranına düştüğü 2 Haziran'dan bugüne kadar yapılan kredili satışların en çok yoğun olduğu ilk 5 il ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Kredili satıştan 962 milyon, tüm taşınmaz satışlarından 1 Milyar 966 milyon hazineye katkı sağlandı

2 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında; İstanbul'da 14 bin 465, Ankara'da 12 bin 172, İzmir'de 6 bin 220, Bursa 3 bin 592 ve Antalya'da 3 bin 077 kredili satış işlemi gerçekleşti.

Tüm bu kredili satışlar ile ayrıca hazineye 962 milyon TL diğer satışlar ile birlikte toplamda ise 1 Milyar 966 milyon TL ekonomik katkı sağlandı.

Faiz oranlarının düşmesi sadece konut satışlarını değil diğer gayrimenkul ve taşınmaz satışlarının da artmasını sağladı.

1 - 27 Haziran tarihleri arasında tarla, arsa, işyeri konut ve diğer taşınmazlarda dahil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yıl ise bu satışların toplamı 99 bin 125 idi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 Haziran'dan itibaren 93 bin kredili konut satıldı' - Son Dakika

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