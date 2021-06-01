1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü Erzincan'da kutlandı - Son Dakika

1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü Erzincan'da çelenk sunumu ve ziyaretlerle kutlandı.

2008 yılında resmi kayıtlara geçirilen 1 Haziran Optisyenler ve Gözlükçüler Günü münasebetiyle Erzincan'da çelenk sunumu gerçekleşti.

Belediye önündeki Atatürk büstüne 20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Erzincan İl temsilcisi M. Beşir Buyruk, çelenk bıraktı.

Daha sonra günün önemine binaen Optisyen Gözlükçüler Odası Erzincan İl temsilcisi M. Beşir Buyruk, bir basın açıklaması yaptı. - ERZİNCAN