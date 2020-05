1 haziranda açılması planlanan Akbatı ve Akasya hazırlıklarını tamamlıyor

1 haziranda kapılarını ziyaretçilerine açma hazırlığı yapan Akasya ve Akbatı, hazırlıklarını tamamlıyor. Yapılan bilgilendirmede; halk sağlığını korumayı önceliklendirerek alışveriş merkezi içindeki ortak alanların havalandırılması için NASA'nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin benzerinin bina havalandırmalarında da kullanılması için geliştirilmiş cihazları kullanacak.



Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de kovid-19 salgının görülmesinden sonra hizmete ara veren Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri, 1 haziran tarihinden itibaren kapılarını tekrar açıyor. 'Sıfır risk' prensibi ile her iki AVM'de 'yeni normale' göre hizmet alanlarının alt yapısı yenilenirken, bu kapsamda ileri teknoloji ürünleri kullanıldı.



"İleri teknoloji kullanıldı"



Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, 1 haziran için her türlü ihtimali düşünerek, ileri teknolojik ürünleri kullanarak ve 'sıfır risk' prensibi ile hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek, "İlk biz kapattık, en son biz açıyoruz. Geçen süre içinde yeni normale dönüş için 'sıfır risk' prensibi doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modeli de inceledik. Hatta bu kapsamda NASA'nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin benzerinin bina havalandırmalarında da kullanılması için geliştirilmiş cihazları ABD'den getiriyoruz. Ağustos ayı itibariyle çalışmayı tamamlamayı planlıyoruz. İki alışveriş merkezimizde halkımızın hizmetine sunacağız. Bu cihaz sayesinde hem Akasya'da hem Akbatı'da, ortak alanlarda kendimizi bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 oranında korumuş olacağız. Ayrıca alışveriş merkezlerimizin mobil uygulamaları için yeni bir içerik geliştirdik. Misafirlerimiz bu mobil aplikasyon üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edebilecek. Aldığımız önlemlerde kullandığımız ileri teknoloji ürünler ve uygulamalarla 1 haziranda açılışa hazırız." dedi.



Alınan önlemler şöyle sıralandı;



Akasya ve Akbatı'da havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile besleyecek iklimlendirme sistemleri kullanılacak.



Hava kanalları da dahil olmak üzere ULV cihazlarıyla kapsamlı dezenfeksiyon işlemleri yapılacak.



Havalandırma santrallerinde ve asansör içlerinde UV kullanılarak bakteri ve virüslere karşı önlem alınacak.



Yürüyen merdivenlerin el bantları için UV ışıkları ile sterilize eden cihazlar kullanılacak, ayrıca misafirlerin üç basamak mesafe kuralına uymaları istenecek.



Misafirler, Akasya ve Akbatı AVM'lerin kendi mobil aplikasyonları üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edebilecek.



'Her 10 metrekareye 1 kişi' kuralına göre ziyaretçi alınacak. Alışveriş merkezleri içerisindeki ziyaretçi yoğunluğu dijital sayım cihazları ile takip edilerek girişler kontrollü olarak sağlanacak. AVM içindeki kişi sayısı giriş kapılarında bulunan ekranlar aracılığıyla misafirler tarafından anlık olarak takip edilebilecek.



Girişlerde; ziyaretçilerin ateş ölçümü termal kameralar ile temassız olarak yapılacak ve misafirler AVM içlerine sadece maske takmak suretiyle kabul edilecek



Asansörlerde temassız kullanım için kat yönlendirmeleri ayak pedalları ile yapılacak ve ayrıca sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı misafirler tarafından en fazla iki kişinin kullanacağı şekilde hizmete sunulacak.



Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için 'özel hijyen ekipleri' oluşturuldu. Sıfır risk politikası ve toplum sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlu olacak.



Tuvaletlerin içinde de sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanacak. Yan yana olan kabinler, pisuvarlar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak. Tuvaletlerde gerekli sayım alt yapısı oluşturularak anlık kullanım sayısı takibi yapılacak ve her 10 metrekareye 1 kişi kuralının uygulanması sağlanacak. Tuvaletlerin girişlerinde bulunan dijital ekranlar doluluk oranlarına göre gerekli yönlendirmeleri sağlayacak. - İSTANBUL