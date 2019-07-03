Son Dakika Haberleri: 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
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1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

1 saat önce

Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]
Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, iki gün önce Zonguldak- Ankara karayolu hayvan barınağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Zonguldak'tan Ankara istikametine seyir halindeki Ali A. idaresindeki 67 AD 404 plakalı otomobil, benzinlikten çıkan Mehmet A. idaresindeki 67 AH 962 plakalı otomobile çarparak karşı şeride geçti. Kazada Mehmet A. ve eşi Nazife A. ile diğer araçta bulunan Ali A. ile yanında bulunan Birol A. ve Mehmet F. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Nazife A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yaralıların tedavileri sürerken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:38 Kaynak: İHA
Zonguldak, Ankara, 3. Sayfa
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