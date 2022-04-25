1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı - Son Dakika
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1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı

25.04.2022 13:31
1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı

ORDU'da Semih Seymen (31) ile annesiyle yürüyen Ç.D.'yi (10) silahla yaralayan kar maskeli E.K (29), M.D (24) ve saldırganlarla hareket eden S.U. (24) yakalandı.

ORDU'da Semih Seymen (31) ile annesiyle yürüyen Ç.D.'yi (10) silahla yaralayan kar maskeli E.K (29), M.D (24) ve saldırganlarla hareket eden S.U. (24) yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Altınordu ilçesi, Süleyman Felek Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir bankanın ATM'sinden para çeken Semih Seymen, arkasından gelen kar maskeli E.K. ile M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan Seymen, bankaya sığınırken, seken kurşunlardan biri, annesiyle birlikte caddede yürüyen Ç.D. isimli çocuğun sol bacağına isabet etti. Gözyaşları içerisinde çığlık atan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Eşarplarla çocuğun bacağını saran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralılar Semih Seymen ile Ç.D.'nin tedavisi devam ediyor.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Mobese kameralarından adım adım saldırganları takip eden özel ekip, şüphelilerin izine Çorum'un Sungurlu ilçesinde rastladı. Polis ekipleri, E.K ve M.D.'yi kullandıkları aracın içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada hava filtresi içerisine gizlenmiş tabanca ve fişekleri ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırganlarla birlikte hareket ettiğini belirlediği S.U.'yu da kaldığı evde yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınarak emniyete getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı
1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı
1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı
1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı
1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı
1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı
1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı
1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı
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Ordu'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan maskeli saldırganlar yakalandı Ordu'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan maskeli saldırganlar yakalandı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Nisan 2022

Altınordu, Nisan, Silah, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1'i çocuk 2 kişiyi tabancayla yaralayan kar maskeli saldırganlar yakalandı - Son Dakika
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