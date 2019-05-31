Son Dakika Haberleri: 1'i görme engelli 3 Suriyeli tarihi Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandı
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1'i görme engelli 3 Suriyeli tarihi Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandı

15 dakika önce

ADANA'da tarihi Tevrat'ı satmayı planlayan 1'i görme engelli 3 Suriyeli, yakalandı.

1'i görme engelli 3 Suriyeli tarihi Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandı, System.String[]
ADANA'da tarihi Tevrat'ı satmayı planlayan 1'i görme engelli 3 Suriyeli, yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu bir grubun, ellerindeki tarihi Tevrat'ı satma planı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler,  Suriye uyruklu A.A. I.M. ve M.M.'yi yakaladı.1'i görme engelli 3 Suriyeli şüpheli gözaltına alınırken, Tevrat'a el konuldu. Tevrat, incelenmek üzere müze görevlilerine teslim edildi.  Başlatılan soruşturma sürüyor.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:38 Kaynak: DHA
Tevrat, Güncel
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