1'i görme engelli 3 Suriyeli tarihi Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandı
15 dakika önce
ADANA'da tarihi Tevrat'ı satmayı planlayan 1'i görme engelli 3 Suriyeli, yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:38 Kaynak: DHA
ADANA'da tarihi Tevrat
'ı satmayı planlayan 1'i görme engelli 3 Suriyeli, yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Seyhan
İlçe Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu bir grubun, ellerindeki tarihi Tevrat'ı satma planı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.A. I.M. ve M.M.'yi yakaladı.1'i görme engelli 3 Suriyeli şüpheli gözaltına alınırken, Tevrat'a el konuldu. Tevrat, incelenmek üzere müze görevlilerine teslim edildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.
- Adana
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