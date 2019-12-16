1'İ HAMİLE 4 KADIN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1'İ HAMİLE 4 KADIN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

1'İ HAMİLE 4 KADIN HIRSIZ KAMERADA

6 saat önce

Esenler ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde evlerden 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kadından, 2'si yakalandı.

1'İ HAMİLE 4 KADIN HIRSIZ KAMERADA, System.String[]
Esenler ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde evlerden 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kadından, 2'si yakalandı. Yakalanan kadınlardan birinin hamile olduğu ortaya çıkarken, hırsızlık yapmak için eve girdikleri anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Hamile kadın adli kontrol  şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı. Diğer iki kadını arama çalışmaları sürüyor.

Esenler ve Bahçelievler'de 16 Temmuz-6 Aralık tarihleri arasında 4 farklı evde hırsızlık oldu. İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit ettiği Marziye G.(22) ve Sevgi I.(27)'yi  11 Aralık Çarşamba günü adreslerine yaptığı operasyon sonucu yakaladı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına şüphelilerden Marziye G.'nin 29 adet suçtan, Sevgi I.'nın ise 33 adet suçtan kaydı olduğu,  arandıkları belirlendi. Şüpheli Marziye G.'nin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kadın hırsızların girdikleri 4 evden dizüstü bilgisayar, saat, ayakkabı, parfüm, ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları toplam 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Marziye G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sevgi I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer iki kadın şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor. Kadınların hırsızlık için apartmana ikişerli olarak girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası şüpheli kadınların ellerinde poşet ve çantalarla ikişerli olarak çıktıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-(Güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin hırsızlık için apartmana girmesi

-Şüphelilerin ellerinde poşet ve çantalarla apartmandan çıkması

-(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı


- İstanbul
Bahçelievler, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:53 Kaynak: DHA
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