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1'İ PARK HALİNDE 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika

1'İ PARK HALİNDE 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

06.02.2022 09:26

SAMSUN'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü idaresindeki otomobil, 1'i park halinde 3 otomobil ve elektrik panosuna çarptı.

SAMSUN'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü idaresindeki otomobil, 1'i park halinde 3 otomobil ve elektrik panosuna çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. S.A.'nın kullandığı 55 AGV 733 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki bir otomobile, ardından park halinde bir taksiye çarptı. Savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil ile elektrik panosuna çarparak durabildi. Yaralanan S.A., özel bir hastanede tedavi altına alındı.Cadde üzerinde elektrik kesintisi yaşandı.

'NE OLDUĞUNU BİLE ANLAYAMADIK'

Otomobili hasar gören Yaman Küpeli, 'Yukarıdan aşağıya doğru iniyorduk. Arkadan gelerek tamponumuza çarptı ve biz olduğumuz yerde döndük. Biz daha ne olduğunu anlayana kadar aşağıda kaza yapmaya devam etmiş. Hala olayın şokundayız' dedi.

1'İ PARK HALİNDE 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ
1'İ PARK HALİNDE 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ
1'İ PARK HALİNDE 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

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Otomobil, İlkadım, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1'İ PARK HALİNDE 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1'İ PARK HALİNDE 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ - Son Dakika
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