Üye Girişi
1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı

25.11.2021 16:10

Esenyurt Sanayi Sitesi içerisinde yaşana kavgada, görev istirahatli bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi, tabanca ile vurularak yaralanmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganların ateş ettiği ve yaraladıkları bir kişiye tekme attıkları anlar bulunuyor.

12 Şubat 17.00 sıralarında Esenyurt Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişilerden bazıları, tabanca ile ateş etmeye başladı.

3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Tabancadan çıkan mermiler içinde polis memuru Yaşar A.'nın da olduğu 3 kişiyi yaraladı. Saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmiş.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis memurunun ve beraberindeki 2 kişinin vurulduğu anlara dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülere, 2 kişinin ateş ettiği, 3 kişinin vurulduğu, daha sonra yaralılardan birinin saldırganlar tarafından tekmelendiği yansıdı.

1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı

Polis Memuru, Esenyurt, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir 16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Şizofreni hastası kadın, kendisine ''Kilo vermelisin'' diyen doktora bıçakla saldırdı! O anlar kamerada 15:22 Şizofreni hastası kadın, kendisine ''Kilo vermelisin'' diyen doktora bıçakla saldırdı! O anlar kamerada
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Son Dakika Haberleri
16:06 Hasta yatağındaki Kadir İnanır'dan Al Yazmalım mesajı: Sevgi emektir
16:02 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
15:54 Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
15:21 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
15:04 AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak açıklama: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı
Yankı uyandıran olayda şahıs Afgan çıktı, sınır dışı edilecek Yankı uyandıran olayda şahıs Afgan çıktı, sınır dışı edilecek         
16:07
Interpol'ün yeni başkanı BAE'li general Ahmed Nasır el Reisi oldu Interpol'ün yeni başkanı BAE'li general Ahmed Nasır el Reisi oldu         
16:06
Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı         
15:43
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 16:23:14. #1.13#
SON DAKİKA: 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement