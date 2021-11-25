1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

12 Şubat 17.00 sıralarında Esenyurt Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişilerden bazıları, tabanca ile ateş etmeye başladı.

3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Tabancadan çıkan mermiler içinde polis memuru Yaşar A.'nın da olduğu 3 kişiyi yaraladı. Saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmiş.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis memurunun ve beraberindeki 2 kişinin vurulduğu anlara dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülere, 2 kişinin ateş ettiği, 3 kişinin vurulduğu, daha sonra yaralılardan birinin saldırganlar tarafından tekmelendiği yansıdı.