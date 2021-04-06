1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLERDEN BİRİ FİRAR ETTİ - Son Dakika

1'İ TIR'A YÜKLÜ 3 KONTEYNERDE YAKALANAN KAÇAK GÖÇMENLERDEN BİRİ FİRAR ETTİ
06.04.2021 12:55
İzmir'deki bir deponun önünde 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde kaçak göçmenler yakalandı (2)İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda 3 ayrı konteynerde yakalanan kaçak göçmenlerden biri, firar etti.
İzmir'deki bir deponun önünde 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde kaçak göçmenler yakalandı (2)
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda 3 ayrı konteynerde yakalanan kaçak göçmenlerden biri, firar etti. Konteynerin kapağı açıldığında jandarmaları karşısında görünce koşarak uzaklaşıp, izini kaybettiren kaçak göçmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, jandarma olay yeri inceleme ekipleri, konteynerde parmak izi çalışması yaptı. Kaçak geçişi düzenleyen organizatörlerin tespit edilip, yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER: Davut CAN/ İZMİR,
Son Dakika Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı