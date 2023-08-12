1'i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

1'i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada

Son Güncelleme: 12.08.2023 14:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir dahil 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" notuyla bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, operasyon anının görüntülerine de yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'te, 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu'nda 1'i terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve Jandarma SİHA desteğinde, Bitlis Söğütlü kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu' yapıldı.

1'i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 kişi de gözaltına alındı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 'Agit' kod adlı Veysi Aydemir, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride çıktı. Teröristlerin Bitlis'te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 5 eyleme katıldığı tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Bakan Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güvenlik Korucusu, Bitlis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1'i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Genç oyuncular, Tamer Karadağlı'nın yeni görevini tiye aldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
14:17 Genç oyuncular, Tamer Karadağlı'nın yeni görevini tiye aldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
14:14 Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de! Gece yarısı İstanbul'da olacak
14:06 Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de! Milli futbolcu gece yarısı İstanbul'da olacak
13:37 Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan, "Benim Güzel Ailem" dizisiyle ekranlara dönüyor
13:33 Ufuk Özkan, siroz tedavisinin ardından "Benim Güzel Ailem" dizisiyle ekranlara dönüyor
13:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den taraftara ilk mesaj: Geliyorum
13:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den taraftara ilk mesaj: Yakında görüşürüz
12:48 7 yıldır aranan FETÖ firarisi eski hakim Ankara’da yakalandı
12:45 7 yıldır firari olan FETÖ'cü hakim yakalandı! Üzerinden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2023 14:40:55. #1.11#
SON DAKİKA: 1'i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement