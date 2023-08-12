1'i turuncu kategoride bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'te, 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu'nda 1'i terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve Jandarma SİHA desteğinde, Bitlis Söğütlü kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu' yapıldı.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 kişi de gözaltına alındı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 'Agit' kod adlı Veysi Aydemir, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride çıktı. Teröristlerin Bitlis'te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 5 eyleme katıldığı tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Bakan Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.