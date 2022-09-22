1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı

22.09.2022 08:56

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını için ekipler sabaha kadar mücadele etti. Havadan ve karadan yapılan mücadeleler sonucunda yangın, 19 saat sonra kontrol altına alındı. Muğla Valisi son durumu açıkladı. 34 heliikopter, 14 uçak ve 1 İHA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale yapıldı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli, Mersin ve İzmir'den takviyelerle birlikte uçak 14'e, helikopter 34'e, arazöz 83'e orman işçisi sayısı 714'e yükseldi. Söndürme çalışmalarında yer alan 10 helikopter ile bir İHA'nın Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi. Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.

Marmaris yangını 19 saatlik mücadeleyle kontrol altına alındı

19 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

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Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI 19 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI (2) MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI 19 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI (2)
Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 İHA, 34 helikopter ve 14 uçak! Marmaris yangını tam 19 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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