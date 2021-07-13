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1. İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

1. İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz Başkanlığında Yapıldı

13.07.2021 19:08
1. İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz Başkanlığında Yapıldı, System.String[]

1. İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda yapıldı.

1. İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Yılmaz'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Biz, hangi ülkede herhangi bir sıkıntı olsa, onlara ulaşmaya çalışan, dertlerine ortak olmaya gayret gösteren bir ülkeyiz. Suriye'deki iç karışıklığın başlamasından itibaren ülkemiz duyarlılık gösterdi, oradaki hem soydaşlarımız hem din kardeşlerimiz orada sıkıntıda olan, zorda olan kim varsa herkese elimizi uzatmaya gayret gösterdik. Bugün de en çok göç alan en çok göçmenin yaşadığı ülkelerin başında geliyoruz. Biz her zaman imkanlarımız ölçüsünde, medeniyetimizin, kültürümüzün bize yüklediği bu sorumluluğu hep en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık ve devam ettiriyoruz. Biz öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki bu bizim kaçınılmaz görevimiz. "diye konuştu.

Vali Yılmaz sözlerinin devamında, "Bizim bir gönül coğrafyamız var, resmi sınırlarımızdan çok daha geniş bir coğrafya bu. Bu gönül coğrafyası içinde birçok göçmen bize sığınıyor, bizden medet umuyor ve tek çare olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devletini görüyor. Biz de şunu görüyoruz ki dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlü olursa, ekonomik olarak ne kadar büyürse, dünyadaki mazlumlara da el uzatacaktır, dünyada adaletin sağlanmasına da en çok katkı sağlayacak ülkedir, tarihte olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Böyle bir milletin mensubu olmak gerçekten gurur verici. Biz her zaman mazlumun yanında olmaya gayret göstereceğiz. "dedi.

Sözlerinin son bölümünde Pandemi sürecine de değinen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, normalleşme sürecinde tedbirlerin asla gevşetilmemesi gerektiğinin altını çizerek, Osmaniye'nin en az vaka görülen iller arasında yer aldığını ancak bunu sürdürebilmemiz için tedbirlere hassasiyetle uyulması gerektiğini kaydetti. Vali Yılmaz, "Bu mücadele insanı yaşatma mücadelesidir. Bu nedenle bu mücadelede tedbirleri asla gevşetmeden, kurallara sıkı bir şekilde uyarak devam ettirmeliyiz. "dedi. Koronavirüsle mücadelede aşının öneminden de söz eden Vali Yılmaz, "Bu virüsten kurtulmanın tek yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. "dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğünce ilimizde yürütülen çalışma ve faaliyetlerin anlatıldığı sunum yapıldı. Toplantı soruların cevaplanması ile son buldu.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 1. İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika


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