1'inci Ana Jet Üs Komutanı Ergün, Vali Çakacak'ı ziyaret etti - Son Dakika

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1'inci Ana Jet Üs Komutanı Ergün, Vali Çakacak'ı ziyaret etti
6 saat önce
1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Sohbet havasından geçen kabulde, Vali Çakacak, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin ardından 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün, Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR
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