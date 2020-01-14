1'inci Ana Jet Üs Komutanı Ergün, Vali Çakacak'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Ergün, Vali Çakacak'ı ziyaret etti - Son Dakika

1'inci Ana Jet Üs Komutanı Ergün, Vali Çakacak'ı ziyaret etti

6 saat önce

1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

1'inci Ana Jet Üs Komutanı Ergün, Vali Çakacak'ı ziyaret etti, System.String[]

1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.


Sohbet havasından geçen kabulde, Vali Çakacak, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin ardından 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün, Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
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