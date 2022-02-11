1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 11 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri 11 şahsı 1. Derece sit alanında kaçak kazı yaparken yakaladı.

Altınyaka Mahallesinde bulunan 1. derece sit alanı olan Başgöz mevkiinde 10 Şubat Perşembe günü kepçe ile kaçak kazı yapılacağı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Altınyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; S.Ö., O.Ş, Y.S., R.Ö., D.K., M.B., E.B., Y.T., H.A., H.K. ve C.A isimli şahıslar kepçe ile izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan yerde yapılan incelemede yaklaşık 15 metre derinliğinde, 30 metre genişliğinde çukur açıldığı ve kazılan yerden çıkarılan toprakların arasında tarihi sütun ve sütun başı kalıntıların olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili olarak adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA