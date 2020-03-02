1'inci OSB alanının genişletilmesi için protokol imzalandı

Düzce'de, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanının genişletilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Düzce Valiliği koordinasyonunda Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile 1'inci Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında 1'inci OSB parselinin artırılması amacıyla tören düzenlendi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonu'ndaki törende gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 5'inci OSB'nin kuruluşunun tamamlandığını anımsattı.

Kentte faaliyet gösteren 1'inci OSB alanının genişlemeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Dağlı, en az 20 bin kişilik istihdamı da en geç birkaç yıl içinde oluşturmaları gerektiğini söyledi.

Hedeflenen istihdamı sağlayabilmek için düzenli sanayileşmeye ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Dağlı, "Düzenli sanayileşme adına, çevreye duyarlı, yeşili koruyan, İSKİ havzamızdan dolayı İSKİ'ye duyarlılığı olan yeni sanayi bölgesini nasıl oluşturabileceğimizin çalışmasına başladık. 1'inci OSB'yi biraz daha genişletmek suretiyle bunun en kolay olabileceğini ve çevreyi en iyi bu şekilde koruyabileceğimizi düşündüğümüzden dolayı böyle bir çalışmanın altyapısını başlattık. Belli bir aşamaya da geldik." ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise kentte yeterli sayıda sanayi parseli bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

Düzce'deki OSB'lerin toplam alanının 775 hektar olduğunu belirten Özlü, "1'inci OSB'nin genişleme alanı toplamda 351 hektar. Yani Düzce'deki OSB'lerin toplamının yarısı kadar bir genişlemeyi öngörüyoruz ki bu çok ciddi bir rakamdır. Bu genişleme olduğunda Düzce'deki OSB'lerin toplam büyüklüğü 1126 hektar olacak. Yani Düzce'deki toplam OSB'leri yüzde 50 büyütüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı, Başkan Özlü, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu arasında protokol imzalandı.