Son Dakika Haberleri: 1'inci Sınıf Kontenjanları 1 Buçuk Saat İçinde Doldu

1'inci Sınıf Kontenjanları 1 Buçuk Saat İçinde Doldu

53 dakika önce

BİLFEN Okullarında 2019-2020 öğretim yılı kayıtları ilk günden kapandı.

1'inci Sınıf Kontenjanları 1 Buçuk Saat İçinde Doldu, System.String[]
BİLFEN Okullarında 2019-2020 öğretim yılı kayıtları ilk günden kapandı.

Bilfen okullarından yapılan yazılı açıklamada bugün başlayan 2019 - 2020 öğretim yılı kayıtlarının ilk günden kapandığı belirtildi.

Özellikle Bilfen Ankara Çayyolu ve Bilfen Koşuyolu İlköğretim Okulları 1'inci sınıf kayıtları bu sabah 08.00'de başladı ve 1 buçuk saat içinde kapandı. Sabah erken saatlerde kayıt yaptırmak isteyen veliler, gece yarısı okullara gelerek sıraya girdi.

ARA SINIFLARA GİRİŞ SINAVI 23 ŞUBAT'TA

Yapılan açıklamada Bilfen Okulları ara sınıflara giriş sınavının da 23 Şubatta yapılacağıbildirildi. Kurum, 1'inci sınıflara başvuru sırasıyla, 2'nci ve 3'üncü sınıflara mülakatla, 4'üncü,5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflara ise Bilfen Giriş Sınavıyla öğrenci alınacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

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