1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı

17.11.2020 00:22
1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı törenle yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı törenle yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene koronavirüs önlemler kapsamında az katılan davetlilerden HES kodu istendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, başta 7 Güzel Adam olmak üzere birçok şair ve yazarı yetiştiren Kahramanmaraş'ın edebiyatın başkenti olduğunu ve böyle bir şehirde 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ni düzenlemenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğin gerek yurt içi gerekse de yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü ve 4 bin 22 başvurunun yapıldığı yarışmadaki eserlerin alanında uzman 24 kişilik bir jüri tarafından değerlendirildiğini kaydeden Toptaş, "UNESCO Yaratıcı Şehirler ağı içinde aday şehirlerden birisi olan Kahraman şehrimizin, kentte edebiyat alanında mevcut olan potansiyelini yeniden harekete geçirerek, gelecek kuşaklara aktarmak için şiir ve edebiyat severleri uluslararası bir zeminde buluşturduk" diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavisi devam ettiği için programa katılamayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de bir mesaj gönderdi. Konuşmaların ardından resim, şiir, deneme ve öykü dallarında dereceye girenlerin ödülleri verildi. Daha sonra Klasik Türk Müziği Sanatçısı Dilek Türkan sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.


1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı
1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı
1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı
1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı
1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı
1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı
1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı
1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Edebiyat, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'nin açılışı yapıldı - Son Dakika


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