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"1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu terörist Londra ve Berlin'e sınır dışı edilecek"
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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