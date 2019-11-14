Son Dakika Haberleri: "1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu terörist Londra ve Berlin'e sınır dışı edilecek"
Son Dakika Güncel '1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu terörist Londra ve Berlin'e sınır dışı edilecek' - Son Dakika

"1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu terörist Londra ve Berlin'e sınır dışı edilecek"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS'nin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 YTS'nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
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