1. İnönü Zaferi'nin 100'üncü yılında Metristepe sembolik yürüyüş - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Metristepe Anıtı'na yürüyüş düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, AKUT Arama Kurtarma Derneği Bozüyük Ekibinden 5 gönüllü, Nanedere mevkisinden başlayarak yaklaşık 9 kilometre yürüyerek Metristepe Anıtı'na ulaştı.

Burada saygı duruşunda bulunan gönüllüler, İstiklal Marşı okudu.

Dernekten yapılan açıklamada, her yıl yoğun katılımla yapılan yürüyüşün, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sınırlı katılımla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tüm şehitleri saygıyla anıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi nedeniyle halka açık gerçekleştirilemeyen etkinlik için 6 Ocak günü başlayan çevrimiçi yürüyüş kampanyası düzenledik. Bugün de yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun batı cephesindeki ilk başarısı olan Birinci İnönü Zaferi'nin yüzüncü yılında vatan müdaafasında yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."