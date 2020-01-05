1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılında Metristepe'ye yürüdüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılında Metristepe'ye yürüdüler - Son Dakika

1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılında Metristepe'ye yürüdüler

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılında Metristepe'ye yürüdüler, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 1. İnönü Zaferi'nin 99'uncu yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneğince organize edilen yürüyüş kapsamında yaklaşık 500 kişi, Nanedere mevkisinde bir araya geldi.

Bilgilendirmede bulunulması ve ısınma hareketlerinin ardından yola çıkan grup, 8 kilometrelik zorlu mesafeyi 2,5 saatte katederek Metristepe'ye ulaştı. Burada belediye tarafından sıcak çorba, kuruyemiş ve su ikram edildi.

Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Metristepe'de bulunmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Önemli bir savaşın bu topraklarda gerçekleştiğini hatırlatan Bakkalcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz yerde Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk düzenli ordularla savaşı yapılmış, savaş buradan yönetilmiş. Burada bırakın çarığını, çorabıyla hatta yalın ayak karda savaşan şehitlerimiz var. Öncelikle onları yürekten anmamız lazım. Seneye 10 Ocak'ta 100'üncü yılını çok daha coşkulu yapmak istiyoruz. AKUT ve sivil toplum örgütleri 12 yıldır bu anma etkinliğini yapıyor, biz de belediye olarak her etkinlikte onların yanlarında olacağız."

AKUT Bozüyük Ekip Lideri Muharrem Öz de katılımcılara zorlu yolu yürüdükleri ve şehitleri andıkları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için dua eden katılımcılar, Metristepe Zafer Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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