Fabrikada amonyak tankının bakımını yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü (2) - Son Dakika
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Fabrikada amonyak tankının bakımını yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü (2)

11.08.2022 19:27
Fabrikada amonyak tankının bakımını yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü (2)

'1 İŞÇİMİZ HAYATINI KAYBETTİ, 3 İŞÇİMİZİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR'Bursa'nın Gemlik ilçesinde amonyak tankına bakım için giren 4 işçiden 1'inin hayatını kaybettiği olayla ilgili firmadan açıklama geldi.

'1 İŞÇİMİZ HAYATINI KAYBETTİ, 3 İŞÇİMİZİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR'

Bursa'nın Gemlik ilçesinde amonyak tankına bakım için giren 4 işçiden 1'inin hayatını kaybettiği olayla ilgili firmadan açıklama geldi. Gemlik Gübre A.Ş.'den yapılan açıklamada Amonyak ve Gübre tesislerinde meydana gelen zehirlenmede operatör Muhammet Neyaman'ın hayatını kaybettiği, Usta Operatör Özcan Sait, Sorumlu Teknisyen Zafer Yıldırım ile Usta Yardımcısı Halil İbrahim Aytaç'ın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "Gemlik Gübre A.Ş. Amonyak ve Gübre tesislerimiz, 18.07.2022 tarihinden itibaren yıllık periyodik bakım faaliyetleri amacıyla duruşa geçmiştir. Bu kapsamda, planlı bakım faaliyeti içinde yer alan ve 10 gündür içinde çalışılan Reformer reaktöründe, katalizörlerinin yenilenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla kazan içine giren operatörümüz Muhammet Neyaman, oksijen yetersizliğine maruz kalmış, kendisini kazandan çıkarmaya çalışan diğer üç çalışanımız Usta Operatör Özcan Sait, Sorumlu Teknisyen Zafer Yıldırım, Usta Yardımcısı Halil İbrahim Aytaç da etkilenmişlerdir. Teknik ekiplerimiz olaya derhal müdahale etmiş ve arkadaşlarımız Gemlik Devlet Hastanesi'ne nakledilmişlerdir. Maalesef tüm müdahalelere rağmen çalışanımız Muhammet Neyaman'ı kaybetmiş olduğumuzu öğrenmiş bulunmaktayız. Diğer arkadaşlarımız Özcan Sait, Zafer Yıldırım ve Halil İbrahim Aytaç'ın sağlık durumları ise iyi olup, tedavileri devam etmektedir. Tüm Gemlik Gübre ekibi olarak bizi yasa boğan bu üzücü iş kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Muhammet Neyaman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa),


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Kaynak: DHA

Zafer Yıldırım, İbrahim Aytaç, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikada amonyak tankının bakımını yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fabrikada amonyak tankının bakımını yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü (2) - Son Dakika
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