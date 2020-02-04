1 işçinin öldüğü madendeki göçük davasında sanıklara hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 işçinin öldüğü madendeki göçük davasında sanıklara hapis cezası - Son Dakika

1 işçinin öldüğü madendeki göçük davasında sanıklara hapis cezası

6 saat önce

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde maden ocağında 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı göçükle ilgili davada tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 2'sine 1'er yıl 10'ar ay, 2'sine 10'ar ay hapis cezası verildi, 2'si beraat etti.

1 işçinin öldüğü madendeki göçük davasında sanıklara hapis cezası, System.String[]

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde maden ocağında 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı göçükle ilgili davada tutuksuz yargılanan 6 sanıktan 2'sine 1'er yıl 10'ar ay, 2'sine 10'ar ay hapis cezası verildi, 2'si beraat etti.

19 Ağustos 2018 tarihinde krom madeninde meydana gelen göçükte işçiler Bülent Kılıç yaşamını yitirdi, Volkan Bozkurt yaralı kurtuldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda vardiya sorumluları Mehmet Nedim T., Mesut E. ile sorumlu çalışanlar Mukadder A., Salih T., Ömer G. ve Yasin K. hakkında 'taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Nedim T. ile Mesut E., karar duruşmasında hazır bulunurken diğer sanıklar katılmadı. Son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Mehmet Nedim T. ve Mesut E'ye 1'er yıl 10'ar ay hapis, Mukadder A. ve Salih T.'ye ise 10'ar ay hapis cezası verdi. Tüm sanıklara verilen ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı. Sanıklar Ömer G. ve Yasin K.'nın ise beraatına hükmedildi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
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