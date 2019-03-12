Son Dakika Haberleri: 1. İstanbul Öykü Festivali" 15 Mart'ta Başlayacak

1. İstanbul Öykü Festivali" 15 Mart'ta Başlayacak

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez "İstanbul Öykü Festivali" düzenlenecek.

1. İstanbul Öykü Festivali
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez "İstanbul Öykü Festivali" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Mart'ta gerçekleştirilecek festival, TYB İstanbul Şubesi'nin merkezi Kızlarağası Medresesi'nde, edebiyatseverlerle buluşacak.

Öykü alanında Türkiye'de ilk kez yapılacak festivalin onur konuğu gazeteci, yazar ve mimar Cihan Aktaş olarak belirlendi.

Festivalde okumalar, atölyeler, sergi ve imza etkinliklerinin yanı sıra uzman isimlerin katılacağı oturumlarda, öykünün tarihsel serüveni, okuyucu ve yazar açısından gelişimi ile toplumdaki karşılığı ele alınacak.

Festivalde ayrıca usta yazar Ömer Seyfettin, Mustafa Kutlu, Cihan Aktaş ve Rasim Özdenören adına özel oturumlar yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:28 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, İstanbul, Kültür Sanat
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