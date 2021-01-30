1. Kademe Yelken Antrenör Kursu İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, 1. Kademe Yelken Antrenör Kursu'nun 13-18 Şubat'ta İzmir'de yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında güvenlik altına alınmış alanda yapılacak.
15 katılımcı ile sınırlı tutulacak kursa başvurular, 8 Şubat Pazartesi gününe kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: AA
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