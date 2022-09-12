1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak - Son Dakika
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1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak

12.09.2022 16:47
1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak

Demet Evgar ve Emre Karayel'in rol aldığı "1 Kadın 1 Erkek" dizisi, 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.

Başrollerini Demet Evgar ve Emre Karayel'in paylaştığı komedi dizisi '1 Kadın 1 Erkek', Netflix Türkiye'ye geliyor. Dizi, 15 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.

Kanada yapımı "Un gars, une fille" dizisinden uyarlanarak hazırlanan dizi, Zeynep ve Ozan arasındaki ilişki ve gündelik hayatta başlarından geçen olayları konu alıyor. Dizide Zeynep karakteri Demet Evgar, Ozan karakteri ise Emre Karayel tarafından canlandırılıyor.

EN SON 2015'TE FOX EKRANLARINDA İZLEYİCİYLE BULUŞMUŞTU

2 Ekim 2008'de TürkMax'te yayınlanmaya başlayan '1 Kadın 1 Erkek', 2012 yılında Star TV'ye transfer oldu. Dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375. bölümü ile final yaptı. 11 Eylül 2014'te FOX'ta yeniden ekranlara dönen dizi, 8 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 416. bölümü ile bir kez daha final yaptı.

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1 Kadın 1 Erkek, Emre Karayel, Demet Evgar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak - Son Dakika


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