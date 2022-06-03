'1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali' devam ediyor - Son Dakika
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'1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali' devam ediyor

03.06.2022 08:34
'1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali' devam ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de gerçekleştirilen '1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali' kapsamında Mehmet Ercan ve Orkestrası şiir ve türkü dinletisi ile gençleri mest etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü, NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM), Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen '1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali' devam ediyor.

Festival kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından şiir ve türkü dinletisi programına ünlü yazar ve TV program yapımcısı Mehmet Ercan ve orkestrası konuk oldu.

Programda Ercan'ın seslendirdiği birbirinden güzel şiirlere ve onlara eşlik eden türküler beğeniyle dinlendi.

Programı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Semih Aktekin, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve NEVÜ İdari ve Akademik personeli öğrenciler ile birlikte takip etti.

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'Kapadokya Kültürel Miras Festivali' Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'in katılımı ile başladı 'Kapadokya Kültürel Miras Festivali' Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'in katılımı ile başladı
Kaynak: Bültenler

Mehmet Ercan, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '1. Kapadokya Kültürel Miras Festivali' devam ediyor - Son Dakika


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