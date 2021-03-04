"1. Kar ve Buz Festivali" askeri helikopterin düşmesi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

"1. Kar ve Buz Festivali" askeri helikopterin düşmesi nedeniyle iptal edildi
04.03.2021 19:17
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 personelin şehit olması, 4 personelin yaralanması nedeniyle "1. Ağrı Kar ve Buz Festivali"nin konser ve etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 personelin şehit olması, 4 personelin yaralanması nedeniyle "1. Ağrı Kar ve Buz Festivali"nin konser ve etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.
Belediye Başkanı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1. Ağrı Kar ve Buz Festivali'mizin bugün ve yarınki programımızın konser, gösterim ve benzeri etkinlikler (yarışmalar hariç) Bitlis'ten aldığımız acı haberler üzerine iptal edilmiştir." ifadesine yer verdi.
Sayan, paylaşımında şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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