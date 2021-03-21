1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu - Son Dakika

1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu

21.03.2021 08:19
1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu, System.String[]

1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutunduANTALYA'da annesinin gebelik zehirlenmesi yaşaması sonucu 33 haftalıkken 1 kilo 300 gram dünyaya gelen Eslem Duru Çaksen, 46 günlük yeni doğan yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı.

1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu

ANTALYA'da annesinin gebelik zehirlenmesi yaşaması sonucu 33 haftalıkken 1 kilo 300 gram dünyaya gelen Eslem Duru Çaksen, 46 günlük yeni doğan yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı.

Döşemealtı ilçesinde Turgut (45) ve Ayşe Çaksen (44) çiftinin 8 Ocak tarihinde 1 kilo 300 gram olarak erken dünyaya gelen ve Eslem Duru adını verdikleri kızları, yaşam savaşını kazandı. Annenin yüksek tansiyona bağlı gebelik zehirlenmesi yaşaması sonucu 33 haftalık doğan Eslem Duru, 46 gün boyunca yeni doğan yoğun bakımda tedavi altında tutuldu. Annesinin her gün sütünü sağarak hastaneye getirdiği Eslem Duru, tüm tedavileri tamamlanıp 3,5 kiloya ulaşınca anne, baba ve ablalarına kavuştu. Eslem Duru bebek, ailesinin yüzünü güldürdü.

'ÖLECEĞİNDEN KORKUYORDUM'

Eslem Duru'nun dünyaya geldiğinde çok küçük olmasından dolayı onu kaybedeceği korkusu yaşadığını belirten Ayşe Çaksen, "Her gün sütümü sağıp bebeğe vermek için hastaneye geldim. Bebeğimi kucağıma veriyorlardı. O kadar küçüktü ki. Çok duygulanıyordum onu görünce" dedi.

46 gün sonra hastane dışında ilk kez bebeğini kucağına aldığında gözlerinin yaşardığını anlatan anne, "Eslem Duru bizim sürpriz bebeğimiz. Şu anda sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyum. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Turgut Çaksen ise Esin Şule (20) ve Esra Nur (21) isimli iki kızlarının ardından üçüncü kızları Eslem Duru'nun sağlığına kavuşmasının bütün aile için çok büyük mutluluk olduğunu söyledi.

GEBELİK ZEHİRLENMESİ İLERİ YAŞ ANNELERDE GÖRÜLÜYOR

Eslem Duru bebeğin doğumunu gerçekleştiren Özel Termessos Hastanesi'nden Op. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü, "Ayşe Çaksen gebeliğin erken dönemlerinden itibaren takiplerini yaptığımız bir hastaydı. Gebeliğin takiplerinde 29-30'uncu haftadan sonra bebekte gelişme geriliği başladığını belirledik. Anne yüksek tansiyon hastasıydı ve ilaç kullandığı halde tansiyonu çok kontrol altına alamadık. Bebeğin büyümesi ve akciğerlerinin gelişmesi için iğneler yaptık ve 33'üncü haftada annenin tansiyonu çok yükselip idrarda protein kaybı başlayınca doğumu gerçekleştirdik" dedi. Tıpta preeklampsi adı verilen gebelik zehirlenmesinin toplumda görülme sıklığının yüzde 20 olduğunu belirten Op. Dr. Süpürtülü, hastalığın daha çok ileri yaş anne adaylarında görüldüğünü söyledi. "Bunun nedeni de tansiyon hastalığının belli bir yaş üzerinde daha sık görülmesi" diyen Op. Dr. Süpürtülü, bu nedenle erken doğan bebeklerin, özellikle 33 haftalık olanların yüzde 80'inin hayatta kalmayı başardığını belirtti.

ESLEM DURU MÜCADELECİ BİR BEBEKTİ

Ayşe Çaksen'in de ileri yaş gebe olması nedeniyle hem anneyi hem de bebeği koruma altına almak için erken doğum gerçekleştirdiklerini anlatan Op. Dr. Süpürtülü, "1 kilo 300 gram doğan Eslem Duru bebek hem çok tatlı hem de mücadeleci bir bebekti" dedi. Op. Dr. Süpürtülü, Eslem Duru'nun 46 günlük yeni doğan yoğun bakım sürecinde anne karnında olması gereken kiloya ulaştıktan sonra taburcu edildiğini söyledi.

Eslem Duru bebeğin rutin kontrollerini yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birol Yüksel ise 46 gün sonunda kilosunun 3,5 kilo civarında ve son derece sağlıklı olduğunu belirtti.

1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu
1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu
1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu
1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu
1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu
1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu

Döşemealtı, Gebelik, Ocak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor         
08:16
Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı         
00:46
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti         
23:45
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı         
22:45
F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor         
20:01
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 08:41:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei