Son Dakika Haberleri: 1 kilo 320 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

1 kilo 320 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

1 kilo 320 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]
Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 61 ED plakalı araç Merzifon ilçesi Meray Kavşağı'nda durduruldu. Yapılan aramada aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321,34 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AMASYA
Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 22:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 kilo 320 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]