1 kilo 320 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
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Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
'da yapılan uyuşturucu operasyonunda aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 61 ED plakalı araç Merzifon
ilçesi Meray Kavşağı'nda durduruldu. Yapılan aramada aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış vaziyette mıknatısla tutturulmuş halde üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321,34 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç
sürücüsü M.A. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AMASYA
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