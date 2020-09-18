Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa'da 1 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

BURSA - Bursa'da polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu 1 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirirken, 6 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.Y., A.Ç., İ.G., E.D., M.S.S ve F.Ö.'nün üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan

aramalarda 900 gram metamfetamin, 550 gram esrar ve satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.Y., A.Ç., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.G., E.D., M.S.S ve F.Ö. isimli şahısların ise hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir.