1 Kilo Esrar Çimen'in Dikkatinden Kaçmadı
21 dakika önce
Marmaris'te, narkotik köpeği Çimen'in yolcu otobüsünde bulunan iki kişiye tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Marmaris'te, narkotik köpeği Çimen'in yolcu otobüsünde bulunan iki kişiye tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Marmaris'in Çetibeli Mahallesinde yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, Diyarbakır-Marmaris seferi yapan otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan H.Y. ve M.K. isimli yolculara narkotik köpeği Çimen'in tepki vermesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada şahısların üzerinde 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:15 Kaynak: İHA
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