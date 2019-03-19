Son Dakika Haberleri: 1 Kilo Esrar Çimen'in Dikkatinden Kaçmadı

1 Kilo Esrar Çimen'in Dikkatinden Kaçmadı

21 dakika önce

Marmaris'te, narkotik köpeği Çimen'in yolcu otobüsünde bulunan iki kişiye tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi.

1 Kilo Esrar Çimen'in Dikkatinden Kaçmadı, System.String[]
Marmaris'te, narkotik köpeği Çimen'in yolcu otobüsünde bulunan iki kişiye tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Marmaris'in Çetibeli Mahallesinde yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, Diyarbakır-Marmaris seferi yapan otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan H.Y. ve M.K. isimli yolculara narkotik köpeği Çimen'in tepki vermesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada şahısların üzerinde 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

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