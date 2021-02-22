1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi

1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi

22.02.2021 09:28
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi

BİNGÖL'de esnaflık yapan Sinan Satık, otomobiliyle kent merkezinden Genç ilçesine giderken 92 kilometre hızla radara girdi.

BİNGÖL'de esnaflık yapan Sinan Satık, otomobiliyle kent merkezinden Genç ilçesine giderken 92 kilometre hızla radara girdi. Hız sınırının 82 kilometre olduğu yola 91 kilometre hızla girdiği gerekçesiyle Satık'a 288 TL idari para cezası kesildi. Satık, cezanın iptali için Bingöl Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. İtirazı değerlendiren mahkeme, anılan yerde yasal hız sınırının 82 kilometre ve yüzde 10'luk pay ile birlikte azami 90 kilometre olduğu, Satık'ın 91 kilometre hızla ihlal ettiği ancak aradaki 1 kilometrelik farkın hata payı içinde kaldığı gerekçesiyle cezayı iptal etti.

Bingöl'den Genç ilçesine giden Sinan Saltık, kullandığı 1984 model otomobiliyle saatte 91 kilometre hızla radara yakalandı. Saltık'a kesilen 288 TL'lik ceza tebliğ edildi. Saltık, yaptığı araştırma sonucu aldığı cezaya itiraz için hukuk mücadelesi başlattı. Saltık'ın başvurusunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, itirazı karara bağladı. Mahkeme, "İtiraz konu ihlali incelendiğinde, anılan yerde yasal hız sınırının 82 kilometre ve yüzde 10'luk pay ile birlikte azami 90 kilometre olduğu, itiraz eden şahsın 91 kilometre hız ile ihlal ettiği, aradaki 1 kilometrelik fark dikkate alındığında bu hususun hız cihazının mekanik olması nedeniyle hata payı içerisinde kalabileceği, bu nedenle itiraza konu tutanağın hakkaniyete aykırı olacağı değerlendirilmiştir" kararını verdi.

'HAKKIMI SAVUNDUM VE ADALET YERİNİ BULDU'

Mahkeme sonucunu memnuniyetle karşıladığını kaydeden Sinan Satık, "12 Ekim 2020'de Bingöl'den Genç ilçesine geliyordum. Radara yakalanmışım. 82 kilometre hız sınırı olan yola 91 kilometre hızla girmişim. Bu durumda 288 TL idari para cezası kesildi. Bu durum beni rahatsız etti. Çünkü hız sınırlarında yüzde 10'luk aşım hakkım varken neden bu cezayı ödeyeyim dedim. Normalde en fazla 90.2 kilometre hızla girmem gerekirken ben 91 kilometre ile girmişim. Bu durumda da 0,8 kilometre hız aşım yapmışım. Yasal hakkımı aradım. Cezaya itiraz ettim. Daha öncesinden alınan emsal kararlara baktım. Benzer kararlar olduğunu gördüm. Ceza geldikten 10 gün kadar sonra 23 Ekim'de dilekçe yazıp itiraz ettim. 12 Şubat'ta mahkeme sonuçlandı. Mahkemeden lehime karar çıktı. Hakkımı savundum ve adalet yerini buldu. Ödemiş olduğum cezayı geri aldım" dedi.

1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
YORUMLAR
500
Bingöl'de yasa dışı avlanan şahsa ceza Bingöl'de yasa dışı avlanan şahsa ceza Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi

Türk Lirası, Para Cezası, Saltık, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
18:56 Rus medyasında istifa dalgası! Savaş suçlarıyla yargılanmaktan korkuyorlar
22:12 Hackerlar, 20 milyon Rus'a aynı mesajı gönderdiler: İşte o mesajda yazılanlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:14:55. #1.12#
SON DAKİKA: 1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement