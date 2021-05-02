1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi - Yeniden - Son Dakika

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'e ulaşan obrukların risk haritasının hazırlanması için çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yürüten Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Kayalı- Yağmapınar bölgesinde 1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildiğini söyledi.

AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Karapınar bölgesinde obrukların sayısı, yeri, oluşturdukları riskler ve obruk olabilecek bölgelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarla bölgenin risk haritasının oluşturulacağını belirten Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "2020 yılında yapılan çalışmalardan sonra oluşan yeni obruklar ve daha önce ölçüm yapılmayan obrukların eklenmesiyle bölgedeki obruk sayısı 600'ü geçmiş durumda. Kayalı bölgesindeki obruklar ise birim alan düşen obruk sayısı bakımından oldukça dikkati çeken bir bölgede yer almaktadır. Bu bölge içerisinde Karapınar'ın kuzeyindeki sulak alanın kurumasının ardından Sultaniye Ovası'nın doğu ve batı kıyısına ilave olarak en kuzeyde Kayalı, Yağmapınar bölgesinde yaklaşık 1 kilometrekarelik alan içerisinde 100'ün üzerinde obruk tespit ettik. Bunlar irili-ufaklı ve genellikle birkaç metre çapında. Aralarında 10, 15 hatta 30 metre çaplarda ve değişken derinliklerde 100'ün üzerinde obruk var. Biz de bu bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sayıları net olarak ortaya koyup buradaki obruk oluşumlarıyla ilgili de bir modelleme çalışması gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.