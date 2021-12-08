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"1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok" - Son Dakika

"1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok"

08.12.2021 14:00
"1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok"

MEGA Center İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç gıda fiyatlarındaki artış ve stokçuluk konusuyla ilgili, "Hepimize bu görev düşüyor.

MEGA Center İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç gıda fiyatlarındaki artış ve stokçuluk konusuyla ilgili, "Hepimize bu görev düşüyor. Bu tedirginliği hepimiz ortadan kaldırırsak, 1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok. Bakkal oradan, zincir marketten gidip de 10 koli malı 1 saatte bitirmezse o rafında boş olduğunu görmeyeceğiz, bu da bir yokluk olarak gözümüze çarpmayacak" dedi.

Bayrampaşa'da bulunan Mega Center Kuru Gıda Hali'nde basın toplantısı düzenleyen Mega Center İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış ve stokçulukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altınkılıç, "Stokçuluğu kim yapar? Bir yere malı doldurursunuz, yumurtayı doldurursunuz, patatesi, yağı doldurursunuz ve orayı kilitlersiniz, tatile gidersiniz. Ana bu insanlar aldıkları malların başında her gelen insana hizmet vereye çalışıyorlar. Türkiye'de dövizin bir anda büyük bir hamle yapması, yüzde100'e kadar fiyatının artması, bizde hammadde kaynakları çok fazla olmadığı için, bugüne kadar belki belli nedenlerde ötürü bunları çıkaramadığımız için, o teknolojiye henüz sahip olmadığımız için hammaddeyi teminde biraz sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar belli bir süre daha yaşanacaktır. Ama ben inanıyorum ki bunların üstesinde mutlaka geleceğiz" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZIN BİR FİYAT TEDİRGİNLİĞİ VAR""Bazı marketlerde yağın, şekerin olmaması sebebini sizin anlamanız çok zor, ancak buna bir gıdacı gözünden baktığınızda bilebilirsiniz" diyen Altınkılıç şunları kaydetti:  "Ulusal marketler fiyatlarını her gün, güne göre değiştiremezler, bugün 5 liraya sizden şekeri aldı, hemen ertesi günü 6 liraya koyamaz. 4.5 liraya satıyorsa bu adam, 5 liraya alır, 6 liraya alır, 5 liraya satmak zorunda kalır, zararına satar. Çünkü o fiyat skalasını belli dönmelerde bütün fiyatlar oturduktan sonra değiştirir. Bütün zincirler böyledir. 'Bir mağazada ürün var diğerinde yok' deniyor. Gidiyoruz, rafta yok. Bunun nedeni şu; hipermarketler, ulusal market dediğimiz zincirler fiyatları değiştirmiyor, kendi ihtiyaçlarını merkezden sipariş ederler, ana depoları vardır, bu depolardan onlara gelen belli ölçüde kamyon vardır. Her gün o üründen 10-20-30 koli koyar ve getirir o rafa dizer. Oraya 10 koli şekeri, yağı dizdi ama 1 saat sonra bu ürün yok oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Öbür tarafta küçük bakkal, toptancıda şekere 1 lira zam gelmiş ama öbür taraf 1.5 lira zararına satıyor henüz. Bakkal geliyor, çocuğunu, anasını, babasını gönderiyor, komşusunu gönderiyor, 3 kere kendisi geliyor orada ürünü alıyor, markette bitiriyor, götürüyor kendi bakkalına koyuyor.  İkincisi; vatandaşımızın bir fiyat tedirginliği var. İleriye dönük insanlar 'ben bu şekeri şimdi 6 liradan alayım, yarın 10 lira olacak'. Baktığın zaman asgari ücretle çalışan bir insan eğer evde bir kişi çalışıyorsa böyle bir haletiruhiyeye kapılıyor. Yanlış, yüzde 100 yanlış, biz bunu tasvip etmiyoruz. Size 1 kilo şeker lazımsa, siz 3 kilo şeker alırsanız, 10 kilo ürün geldi bir markete, alışveriş yapanlar 1 kilo alacağına 3'er kilo aldı. 20 koli ürün geldi, bu 2-3 gün sürüyordu, ürünü biz yarım saat bir saatte orada bitiriyoruz. Bu markete ertesi gün ürün gelir. Aynı gün siz o markete 2 kere ürün getiremezsiniz" diye konuştu.

"BU FİYATLAR KARŞISINDA, HAK ETTİĞİMİZ KAR MARJLARINI ALMA ŞANSIMIZ YOK"Altınkılıç, asgari ücretin kar marjlarını etkileyeceğini de belirterek, "Asgari ücretlerde bir iyileşme olacağını Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, burada bizim de unutulmamamız gerekiyor. Eğer bu asgari ücret komple esnafın üzerine yüklenirse biz bu yükün altından zor çıkarız. Çünkü bu fiyatlar karşısında, hak ettiğimiz kar marjlarını alma şansımız yok. Bizim karlarımız oldukça düşecek, masraflar çok yükselecek, asgari ücrete yapacakları zammın bir kısmını mutlaka devletin karşılaması gerekiyor" dedi.

"1 KİLOYA İHTİYACI OLAN İNSAN 4 KİLO ALMAZSA BİR PROBLEM YOK"Altınkılıç, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "stoku vatandaş mı yapıyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:  "Vatandaşın stok yapması, onları günah keçisi ilan etmek doğru değil. 1-2-3 lira onun için çok önemli, Bir personelim pirinççi 2 kilo alıyormuş, 4 kilo almış. Bu bir stok değil piyasada bizim yarattığımız tedirginlik aslında. Hepimize bu görev düşüyor. Bu tedirginliği hepimiz ortadan kaldırırsak, 1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok. Bakkal oradan, zincir marketten gidip de 10 koli malı 1 saatte bitirmezse o rafında boş olduğunu görmeyeceğiz, bu da bir yokluk olarak gözümüze çarpmayacak" Altınkılıç, ayrıca  patates ihracatının acilen bugün durdurulması gerektiğini belirterek, "Eğer bugün durdurulursa fiyatların 3.5-4 lirada durma şansı var. Patatesi durdurmadığınız takdirde 7-8 liraya çıkması mümkündür" dedi.

1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok
1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok
1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok

Bayrampaşa, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok' - Son Dakika


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