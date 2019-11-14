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1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
6 saat önce
1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktıKARS - Kars'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza şehir polis kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
KARS - Kars'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza şehir polis kamerasına yansıdı.
Kaza, 17 Temmuz 2019 tarihinde Kars-Digor- Iğdır kara yolu ile Kars- Erzurum kara yolunun Bölge Trafik kavşağında meydana gelmişti. A.A. idaresindeki 04 D 4116 kamyonet ile İran plakalı tırın çarpıştığı feci kazada kamyonet sürücüsü A.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
Feci kaza ve sonrasında yaşananlar şehir polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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