Son Dakika Haberleri: 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktıKARS - Kars'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KARS - Kars'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

Kaza, 17 Temmuz 2019 tarihinde Kars-Digor- Iğdır kara yolu ile Kars- Erzurum kara yolunun Bölge Trafik kavşağında meydana gelmişti. A.A. idaresindeki 04 D 4116 kamyonet ile İran plakalı tırın çarpıştığı feci kazada kamyonet sürücüsü A.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Feci kaza ve sonrasında yaşananlar şehir polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
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