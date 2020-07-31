1 kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı - Son Dakika

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı Gurbetçi sürücü kursu hocasının çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti Tavuk hobisi ölümüne sebep oldu Cipiyle gencin ölümüne sebep olan Sürücü kursu hocası, kazayı anlatırken gözleri doldu " Yolu dikine kesti,...

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı

Gurbetçi sürücü kursu hocasının çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

Tavuk hobisi ölümüne sebep oldu

Cipiyle gencin ölümüne sebep olan Sürücü kursu hocası, kazayı anlatırken gözleri doldu

" Yolu dikine kesti, sola kırdım ama çarptım, çok çok üzgünüm"

Motosikletle tavuk almaya giden genç, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da motosikletle tavuk almaya giden genç, cipin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, gencin ölümüne sebep olan ve Almanya'da sürücü kursu hocası olan cip sürücüsü, kazayı anlatırken gözleri oldu. Sürücünün kaza sonrası aracı kontrol altına aldıktan sonra inip arkadan gelen araçları durdurmaya çalışması ve yaralı gencin yanına koşması da görüntülere yansıdı.

Kaza bugün saat 22: 00 sıralarında meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Serdar Kurt'un kullandığı plakasız motosiklet, Çavuşköy kavşağına geldiğinde, aynı istikamette seyir halindeki Sacit Çetiner'in kullandığı DW-433-NJ plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Serdar Kurt'un olay yerinde duran kalbi kaza anında aracıyla olay yerinden geçmekte olan bir doktor ve 112 sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırılarak hayata döndürüldü. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Serdar Kurt'un eşiyle birlikte Evrenseki'de bir muz serasında çalıştığı, ayrıca tavuk hobisi olduğu ve tavukçulukla ilgilendiği, kaza sırasında da Çavuşköy mahallesindeki bir arkadaşından tavuk olmak için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi.

Diğer taraftan, yol kenarında bulunan otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karanlık olmasına rağmen, motosikletin kavşağı biraz geçtikten sonra durduğu, kısa süre beklediği ve dikkatsiz bir şekilde yolun sağından sol tarafa kavşağa yöneldiği sırada otomobilin çarparak sürüklendiği görüldü.

Otomobil sürücü olayı anlatırken gözleri doldu

Almanya'dan tatilini geçirmek üzere eşiyle birlikte Manavgat'a gelen otomobil sürücüsü Sacit Çetiner, sol şeritten giderken motosikletin aniden yolun sağından sol tarafa hareket ettiğini belirterek "Ters yönden gelip yolu kesti, ne yapıyor bu diye bağırarak fren yaptım sola kırdım ama çarptım çok üzgünüm, yolu dikine kesti.Benim işim bu zaten sürücü kursu hocasıyım ama kurtaramadım" diye konuştu. Kaza sonrası sürücü Sacit Çetiner ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı

Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 01:46

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı - Son Dakika
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Son Dakika

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