1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı akraba kavgasında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı akraba kavgasında 2 şüpheli tutuklandı

12.06.2022 10:23
1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı akraba kavgasında 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin ölmesine sebep olan kavgada gözaltına şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin ölmesine sebep olan kavgada gözaltına şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 10 Haziran Cuma günü Yukarıçalıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan ve akraba oldukları öğrenilen İ.B. (45), Mahmut Bir (42), A.K. K. (58) ve M. K. (29) arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, A.K.K. yanında getirdiği tabanca ile İ.B. ile Mahmut Bir'i yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahmut Bir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise olayda kullanılan tabanca ile birlikte şüpheli M.K. ve A.K.K.'yi Akyazı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca olaya karışan A.K. de ekipler tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.K. ve M. K. tutuklanırken, A.K. adli kontrol şarıltıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı akraba kavgasında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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