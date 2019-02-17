Son Dakika Haberleri: 1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

1 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Bingöl'de önceki gün kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdıBİNGÖL - Bingöl'de önceki gün kar...

1 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bingöl'de önceki gün kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı

BİNGÖL - Bingöl'de önceki gün kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, 15 Şubatta Bingöl- Elazığ karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Nimetullah Kandemir idaresindeki 06 FM 2825 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sollama yapan otobüse karşı şeritten gelen ve yoldan çıkan otomobilin çarpması yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:59 Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa
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