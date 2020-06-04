1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

ADANA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, ara yoldan çıktığı sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Ertuğrul Kıvanç Kurt'un kullandığı 01 L 9201 plakalı otomobile önden çarptı. Kurt'un kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kaza anı, cadde üzerinde olan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.