Son Dakika Haberleri: 1 Kişinin Öldüğü, 2 Kişinin Yaralandığı Kazada Sürücüye 1 Yıl 8 Ay Hapis

1 Kişinin Öldüğü, 2 Kişinin Yaralandığı Kazada Sürücüye 1 Yıl 8 Ay Hapis

1 saat önce

KASTAMONU'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ardından hakkında dava açılan otomobil sürücü İsmail Kırcaoğlu, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1 Kişinin Öldüğü, 2 Kişinin Yaralandığı Kazada Sürücüye 1 Yıl 8 Ay Hapis, System.String[]
KASTAMONU'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ardından hakkında dava açılan otomobil sürücü İsmail Kırcaoğlu, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 2 yıl önce Devrekani ilçesi Sarıyonca köyü yakınlarında meydana geldi. İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki 37 UA 472 plakalı otomobil, anayola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Faik Yılmaz yönetimindeki 37 PU 470 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Sarıyonca köyünde bayram ziyaretinden döndüğü belirtilen ailenin içinde bulunduğu 37 UA 472 plakalı otomobil ikiyi bölündü. Otomobilin sürücüsü Faik Yılmaz öldü, yanındaki oğlu Kadir Yılmaz ile gelini Nejla Yılmaz yaralandı.

Kazanın ardından, diğer otomobil sürücüsü İsmail Kırcaoğlu hakkında dava açıldı. Tutuksuz yargılanan İsmail Kırcaoğlu, davanın bugünkü karar duruşmasına avukatı ile birlikte katıldı. Kırcaoğlu savunmasında, "Kazada ben kusursuzum. Benim yapabileceğim bir şey yoktu" dedi. Mahkeme heyeti Kırcaoğlu'nun 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verdi.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:36 Kaynak: DHA

Kastamonu, 3. Sayfa
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