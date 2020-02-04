1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada sürücüye 18 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada sürücüye 18 bin lira ceza - Son Dakika

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada sürücüye 18 bin lira ceza

6 saat önce

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, hastaneye götürülmek istenilen babanın ölümü, eşi ve oğlunun yaralanmasına neden olan Mikail Gezer (55) tutuksuz yargılandığı davada, 18 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada sürücüye 18 bin lira ceza, System.String[]

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, hastaneye götürülmek istenilen babanın ölümü, eşi ve oğlunun yaralanmasına neden olan Mikail Gezer (55) tutuksuz yargılandığı davada, 18 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.

Kaza, 2018 yılının Kasım ayında Develi Hadibey Caddesi'nde yaşandı. Rahatsızlanan babası Bilal Çavdarlı'yı hastanede götüren Mustafa Çavdarlı yönetimindeki otomobil ile Mikail Gezer yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, Bilal Çavdarlı hayatını kaybederken, eşi Sultan ve oğlu Mustafa Çavdarlı yaralandı. Gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mikail Gezer hakkında 'taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Mikail Gezer ile kazada yaralanan Sultan Çavdarlı ve oğlu Mustafa Çavdarlı hazır bulundu. Gezer son savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek, "Yola çıktım. Karşıdaki aracın dörtlüsü yanmıyordu. Çok süratli bir şekilde geliyordu. Aracımın sağ ön tarına çarptı ve savrularak diğer araçlara çarptı. Beraatimi istiyorum" dedi.

Kazada eşini kaybeden Sultan Çavdarlı ise, "Bilal hastaydı. Sanıkla çarpıştık. Sonrasını hatırlamıyorum. Eşim vefat etti. Oğlum ve ben de yaralandık, şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme, Mikail Gezer'i 'taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı 18 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Mahkeme, Gezer'in ehliyetine de 1 yıl 3 ay süreyle el koydu.


Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:22 Kaynak: DHA
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