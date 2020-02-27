1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı korkunç kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçların çarpışması ve ardından birisinin elektrik direğine çarpması görülüyor.



Geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen korkunç kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde Emre Aydın yönetiminde bulunan 20 ZF 713 plakalı siyah araç, kavşağa girdiği sırada Yusuf Hilmi Bal idaresindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araç sürüklendi. Kontrolden çıkan araçların refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpmasıyla direğin sallanma görüntüsü olayın şiddetini gözler önüne serdi. O sırada yoldan geçen bir aracın kazayı görmesi üzerine kenara yanaşarak yardıma gitmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.



Öte yandan meydana gelen kazada 26 yaşındaki Osman Üremiş olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüleri ve Hatice Gül E. çevre hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ