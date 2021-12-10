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1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

10.12.2021 12:17
1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenci servisinde çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 34 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenci servisinde çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 34 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bismil ilçesine bağlı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde yaşayan ve okul çıkışı servisle eve giden öğrenciler arasında servis içerisinde tartışma çıktı. Korukçu köyünden bir aile ile Kayabaşı köyünden iki ailenin arasında daha önceden husumet bulunan öğrenciler arasındaki tartışma, dün büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerinin de dahil olduğu taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada Kadri Türk (39) olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır 34 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılardan durumu ağır olan 4 kişi ile birlikte 14 kişi Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, 20 kişi ise hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

4 kişinin gözaltına alındığı olay sonrası aileler, sabah saatlerinde tekrar kavga etti. Her iki köyde de jandarma önlemlerini artırdı. - DİYARBAKIR

1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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