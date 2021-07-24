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1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

24.07.2021 12:22
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahsın eski kayınpederi ve yanında bulunan 4 kişiyi bıçakladığı olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahsın eski kayınpederi ve yanında bulunan 4 kişiyi bıçakladığı olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda yaralı kurtulan vatandaşlardan o dehşet Efendi Gürbüz, balta ile gelerek dayımın omuzuna, kafasına seri bir şekilde vurmaya başladı" dedi.

Olay, 21 Temmuz tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaklaşık 2 ay önce boşanan İbrahim G. isimli şahıs, çocuğunu birkaç günlüğüne almak için ile annesi A.G., babası H.G., kız kardeşi M.G. ile birlikte eski eşinin babası olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun'un evine geldi. İddialara göre, İbrahim G. dışarı çağırdığı Süleyman Olgun'a bir anda bıçakla saldırdı. Bu sırada sesleri duyan Süleyman Olgun'un oğlu Nail Olgun, damadı İlhan Çiçek, yeğenleri Efendi Gürbüz ve Cihan Gürbüz de dışarı çıktı. İbrahim G., dışarı çıkarak kendisini etkisiz hale getirmek isteyen Nail Olgun, İlhan Çiçek, Efendi Gürbüz ve Cihan Gürbüz'ü de bıçaklayarak yaraladı. İbrahim G. yaralanan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken, İbrahim G.'nin annesi de iddialara göre elindeki balta ile Süleyman Olgun'a defalarca vurdu.

Ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Süleyman Olgun, kaldırıldığı yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olgun'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Olgun'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan İbrahim G., annesi A.G., babası H.G., kız kardeşi M.G. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan İbrahim G. tutuklanırken, A.G., H.G. ve M.G. ise serbest bırakıldı.

Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen olayın hemen ardından, yaralıların sokakta yerde yattığı görülüyor. Yaralanan vatandaşların yardımına koşan vatandaşlar büyük panik yaşıyor. O sırada saldırganlar ise ellerindeki sopalarla yaralılara vurmaya devam ediyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslara taşınıyor.

Yaralı kurtulan vatandaş konuştu

Yaşanan olayda yaralı olarak kurtulan Efendi Gürbüz, yaşadıklarını anlattı. Yaşanan olay sırasında İbrahim G.'nin annesi A.G., babası H.G., kız kardeşi M.G.'nin de ellerindeki balta ve sopalarla kendilerine saldırdıklarını söyledi. Yaşanan olay sırasında saldırganların kendilerini öldürmeye yönelik hareket ettiğini belirten Gürbüz, "Bayramın ikinci günü dayım Süleyman Olgun'u bayramını kutlamak için evinde ziyaret ettik. Sabah kahvaltısı yaptık. O arada muhabbet ederken, dayım eski damadının torununu almaya geleceğini söyledi. O sırada zil çaldı. Yengem çocuğu alıp dışarı götürdü. Daha sonra tekrar yukarı gelip, İbrahim G.'nin Süleyman Olgun ile konuşmak istediğini söyledi. Dayım da, 'Ben bir bakayım, ne diyor' diyerek aşağı indi. Dayım iner inmez sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktım, kanları gördüm. İbrahim'in dayımı bıçakladığını anladım. Daha sonra gittim, İbrahim'i etkisiz hale getirmek için yumruk attım. O sırada bana bıçak salladı. Herkese bıçakla saldırdığını anlayınca elinden bıçağı elinden aldık" dedi.

"Öldürmek amacı ile bıçak sallamış"

Şahısların kendilerini öldürmeye yönelik saldırıda bulunduğunu belirten Gürbüz, "Daha sonra annesi elindeki balta ile gelerek dayımın omuzuna, kafasına seri bir şekilde vurmaya başladı. Alan dar olduğu için müdahale de edemedik. Hepimiz zaten yaralanmıştık, o arada hepimizi bıçaklamış. Öldürmek amacı ile bıçak sallamış. Daha sonra etkisiz hale getirdik. O sırada herkes can telaşına düştü. Ambulanslar geldi, polis arandı. Ben göğsümden, kardeşim karaciğerinden yaralanmış. Süleyman dayımın damadı da karnından çok feci şekilde yaralanmıştı. Derece kötü bir şekilde saldırıldı" diye konuştu. - KOCAELİ

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Olgun, Gümüşhane, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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